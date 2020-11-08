Байден пообещал, что вернет США уважение в мире

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден, который, согласно прогнозам ведущих СМИ, одержал победу на выборах, намерен восстановить уважение к стране на международной арене. Об этом он заявил в субботу во время выступления в штате Делавэр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я добивался этого поста, чтобы исцелить душу Америки, чтобы восстановить основу этой страны - ее средний класс - и сделать так, чтобы Америку снова уважали в мире", - сказал демократ.

Байден также заявил, что намерен объединить общество и восстановить роль Америки в мире.

"Народ сказал свое слово и мы получили уверенную победу на выборах, - заявил он. - Мы победили, получив самое большое число голосов на президентских выборах - 74 млн. Я обещаю быть президентом, который не разделяет общество, а объединяет его". "Я добивался этого поста для того, чтобы Америку вновь уважали в мире", - подчеркнул он.

Отношение к оппонентам

Байден также призвал своих сторонников не относиться к его оппонентам как к врагам.

"Сейчас настало время дать шанс каждому. Настало время прекратить жесткую риторику, понизить градус [политической конфронтации], услышать друг друга. Чтобы добиться прогресса, нам необходимо перестать обращаться со своими оппонентами, как с врагами", - отметил Байден.

Байден обещал работать над искоренением расизма в США.

Байден в понедельник назначит группу экспертов для разработки плана по борьбе с пандемией.