Байден выдвинул специалиста по автопрому кандидатом на пост главы Минэнерго США
Избранный президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатом на пост министра энергетики страны бывшего губернатора штата Мичиган Дженнифер Грэнхолм. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте переходной команды демократа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В нем констатируется, что Грэнхолм ранее взаимодействовала с Байденом в том, что касается "инвестиций в чистую энергетику, позволяющих создать рабочие места". Это помогло восстановлению экономики Мичигана. Как заявили представители демократа, Грэнхолм участвовала в разработке плана по помощи автомобилестроительной отрасли страны. В Мичигане находится целый ряд предприятий американских автогигантов.
Как отмечала ранее газета Politico, Грэнхолм в случае ее утверждения станет второй женщиной на посту министра энергетики в истории США. По оценке издания, она может помочь в реализации планов Байдена по переходу на возобновляемые источники энергии. Она, в частности, высказывалась за принятие мер в США с целью снижения выбросов углекислого газа.
По сведениям газеты, Грэнхолм сама добивалась выдвижения на указанную должность. В ее поддержку, в частности, высказался Эрнест Монис, который являлся главой Минэнерго США в администрации 44-го американского лидера Барака Обамы.
Байден выступает за постепенный переход энергетической отрасли страны на возобновляемые источники. Действующий американский лидер Дональд Трамп заявлял, что воплощение в жизнь предвыборной программы демократа в области экологии чревато превращением США в страну третьего мира.
В августе в программной речи на национальном съезде Демократической партии Байден изложил свою концепцию "Восстановим лучше, чем было" (Build Back Better). Она предусматривает меры по стимулированию экономики, создание новых рабочих мест в машиностроении и так называемой чистой энергетике, новые программы для молодежи, отмену введенных при администрации Трампа налоговых льгот для крупного бизнеса. В середине июля агентство Bloomberg сообщало, что Байден ставит цель полностью перевести США на чистые источники энергии к 2035 году, для этого он предлагает привлечь $2 трлн инвестиций в течение четырех лет.