Tesla в 2020 году поставила клиентам почти 500 тыс. электромобилей

Компания Tesla за минувший год поставила покупателям почти полмиллиона электромобилей, лишь немного не дотянув до поставленной цели в 500 тыс. поставок. Соответствующие данные приводятся в субботу на сайте производителя, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В общей сложности за 2020 год электромобили Tesla были поставлены 499 550 покупателям. Таким образом компании во главе с предпринимателем Илоном Маском не удалось выполнить намеченную на минувший год цель снабдить своей продукцией полмиллиона клиентов. При этом в целом компания произвела 509 737 электрокаров.

Наибольшей популярностью пользовались бюджетные версии электромобилей Tesla - Model 3 и Model Y, которыми обзавелись свыше 442,5 тыс. покупателей. Более дорогие Model S и Model X купили больше 57 тыс. человек.

В конце октября компания опубликовала финансовую отчетность, согласно которой доходы Tesla в третьем квартале 2020 года выросли и превысили ожидания экспертов. Выручка Tesla за отчетный период составила $8,77 млрд, чистая прибыль - $331 млн.

Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позднее стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.