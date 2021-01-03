На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 было зарегистрировано в воскресенье на Аляске. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее оценкам, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 234,3 км к юго-западу от города Адак. Очаг залегал на глубине 17,1 км.
Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали.
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