На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 было зарегистрировано в воскресенье на Аляске. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее оценкам, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 234,3 км к юго-западу от города Адак. Очаг залегал на глубине 17,1 км.

Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали.