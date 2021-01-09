Байден назвал приоритетами борьбу с пандемией, экономику и возможный импичмент Трампа

Избранный президент США Джозеф Байден считает, что решение о возможном импичменте действующего лидера Дональда Трампа должны принимать законодатели в Конгрессе. Об этом он заявил во время выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Политик отметил, что "уделяет основное внимание" борьбе с пандемией нового коронавируса, распространению вакцин и мерам по стимулированию экономики. "Это решение, которое должен принять Конгресс. Я сосредоточен на своей работе", - подчеркнул он, коснувшись возможного импичмента. "Я буду говорить со [спикером Палаты представителей Конгресса США] Нэнси [Пелоси] и лидерами демократов сегодня днем о своей повестке и обо всем, что они заходят обсудить со мной", - добавил Байден.

Демократ подчеркнул, что Трамп, по его мнению, "не подходит для роли президента". На том, чтобы инициировать новую процедуру импичмента Трампа, настаивают ключевые фигуры Демократической партии США в Конгрессе.

В среду сторонники Трампа ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал Байден. Демократы в законодательном органе обвинили действующего главу американской администрации в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии.