Том Хэнкс станет ведущим программы по случаю инаугурации Байдена

Актер Том Хэнкс будет вести программу, посвященную инаугурации избранного президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис 20 января, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Отмечается, что специальный выпуск телешоу Celebrating America будет идти в прайм-тайм на различных телеканалах, в том числе на ABC, NBC, CBS, и потоковых сервисах после инаугурационных мероприятий.

Байден и Харрис появятся в 90-минутной телепередаче. Кроме того, во время шоу будут выступать Джастин Тимберлейк, Деми Ловато и другие.

Хэнкс ранее присоединился к кампании Байдена по сбору средств во время недели съезда Демократической партии в 2020 году.