Эсминец США зашел в Черное море
Эсминец Военно-морских сил (ВМС) США с управляемым ракетным оружием Donald Cook зашел в акваторию Черного моря, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО) России, передает Trend.
Силы Черноморского флота следят за действиями американского корабля, заявили в Центре.
Ранее сообщалось, что Россия тестирует в Черном море новейшую систему автоматического освещения надводной обстановки «Стратегия».
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