ВМС США направили в Черное море танкер для заправки эсминца Donald Cook

Американский танкер-заправщик Laramie вошел в Черное море для обеспечения топливом находящегося в акватории эсминца с управляемым ракетным оружием ВМС США Donald Cook. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в размещенном в воскресенье на сайте 6-го флота ВМС США сообщении.

"Прибытие Laramie в Черное море поможет обеспечить стабильность в регионе путем заправки кораблей в море. Возможности Laramie по дозаправке помогут эсминцу Donald Cook продолжить выполнять операции без захода в порт, - заявляется в сообщении. - Это также позволит партнерам по НАТО провести дозаправку [кораблей] и продлить сроки патрулирования".