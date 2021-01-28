Чистая прибыль Apple в первом квартале финансового года выросла на 29%

Чистая прибыль компании Apple за первый квартал 2020-2021 финансового года, завершившегося 26 декабря, выросла на 29,3% в годовом выражении и достигла 28,755 миллиарда долларов, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 1,68 доллара против 1,25 доллара годом ранее. Показатель оказался выше прогнозов в 1,41 доллара за акцию. Выручка компании за отчетный период выросла на 21%, до 111,439 миллиарда долларов, при этом аналитики ожидали показатель на уровне 102,54 миллиарда.

В релизе компания отмечает, что выручка за первый квартал достигла рекордного значения, а международные продажи составили 64% выручки за квартал. Более половины выручки Apple пришлось на продажи iPhone.

За первый квартал продажи iPhone выросли на 17% и составили 65,597 миллиарда долларов. Выручка от продаж Mac за первый квартал также увеличились в годовом выражении — на 21%, до 8,675 миллиарда долларов. Продажи iPad за отчетный период выросли в 1,4 раза, до 8,435 миллиарда долларов.

В то же время акции компании после закрытия основных торгов дешевеют на 3,3%.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.