Адвокаты Трампа назвали процесс импичмента неконституционным
Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа назвали процесс импичмента после его ухода неконституционным. Об этом сообщает The New York Times, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".
«Положение в конституции требует, чтобы человек в действительности находился в должности, чтобы можно было объявить ему импичмент», — заявили юристы Брюс Кастор и Дэвид Шоен в ответ на обвинения демократов.
Также адвокаты отвергли обвинения в том, что Трамп нарушил клятву и не выполнил свой долг по защите конституции. По их словам, бывший американский лидер на протяжении всего времени делал все, что мог для выполнения долга.
Процесс по импичменту начнется после 8 февраля. В резолюции содержится одна статья обвинения — подстрекательство к мятежу. Трамп стал первым в истории США президентом, которому дважды пытались объявить импичмент.
14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне.
6 января протестующие сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировали утвердить итоги прошедших выборов. В ходе протестов полиция задержала почти 70 участников беспорядков, пять человек погибли.