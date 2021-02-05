Обвинители хотят, чтобы Трамп на следующей неделе дал показания в рамках импичмента
Обвинители от Палаты представителей Конгресса США направили экс-президенту страны Дональду Трампу письмо, в котором потребовали, чтобы бывший американский лидер дал показания под присягой в рамках процедуры его импичмента с 8 по 11 февраля. Об этом сообщила пресс-служба юридического комитета нижней палаты американского законодательного органа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Обвинители потребовали от Трампа, чтобы он дал ответ не позднее 17:00 пятницы 5 февраля (02:00 GMT+4 субботы 6 февраля). Если бывший президент откажется давать показания, обвинители настаивают на том, что имеют право расценить этот отказ в качестве свидетельства в пользу виновности республиканца.
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