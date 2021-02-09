Второй процесс импичмента в отношении Трампа начался в Сенате Конгресса США
Сенат Конгресса США начал во вторник второй процесс импичмента в отношении уже бывшего президента страны республиканца Дональда Трампа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Процесс начался с голосования по вопросу о формате процедуры самого разбирательства. Соответствующую резолюцию поддержали 89 сенаторов, 11 выступили против.
Теперь законодатели перейдут к обсуждению конституционности самого разбирательства в отношении уже бывшего президента. После четырехчасового обсуждения конституционности последует голосование по вопросу о том, имеет ли верхняя палата Конгресса право проводить процедуру импичмента в отношении экс-президента США.
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