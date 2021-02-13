Астронавты Боб Хайнс и Челл Линдгрен отправятся к МКС в 2022 году

Американские астронавты Челл Линдгрен и Боб Хайнс в следующем году полетят к Международной космической станции (МКС) на ракете Falcon 9 компании SpaceX в рамках миссии Crew-4. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в размещенном на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщении.

Командиром корабля назначен Линдгрен, а Хайнсу предстоит выполнять роль пилота. Старт будет осуществлен с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Информация о примерной дате запуска пока не приводится.

Для Линдгрена предстоящий полет станет вторым в карьере, а Хайнс, пополнивший команду астронавтов NASA в 2017 году, отправится в космос впервые. Линдгрен в 2020 году вошел в число 18 человек, которые отобраны для подготовки в рамках лунной программы Artemis.

Как отмечает NASA, более чем за два десятилетия на борту МКС побывали 242 человека из 19 стран, которые за это время провели свыше 3 тысяч научно-исследовательских работ.