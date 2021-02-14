Сенат Конгресса США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента

Сенат Конгресса США в ходе заседания в субботу оправдал бывшего президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Трансляцию из верхней палаты законодательного органа США ведут американские новостные телеканалы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Для вынесения обвинительного заключения за импичмент должны проголосовать не менее 67 из 100 сенаторов. Однако в поддержку импичмента высказались только 57 сенаторов, против - 43. Таким образом, вторая попытка демократов объявить Трампу импичмент не увенчалась успехом.

Процедура импичмента Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна - подстрекательство к мятежу. На процессе в Сенате члены Палаты представителей выступают в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных.