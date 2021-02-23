США подали иск к властям Саудовской Аравии из-за теракта на базе ВМС во Флориде

Семьи американцев, погибших в декабре 2019 года при стрельбе на территории авиабазы в штате Флорида, в понедельник подали иск к властям Саудовской Аравии. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в электронную базу федерального суда Северного округа Флориды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде 6 декабря 2019 года открыл огонь саудовский военнослужащий Мухаммед аш-Шамрани. В США он приехал, чтобы овладеть навыками летного мастерства под руководством американских инструкторов. Аш-Шамрани убил трех человек и ранил восьмерых. Он был застрелен прибывшим на место происшествия полицейским.

Иск подан родителями погибших американцев, а также военнослужащими, которые пострадали при стрельбе. Они утверждают, что власти королевства были осведомлены о связях аш-Шамрани с террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ). О том, что такая связь выявлена, заявил в мае 2020 года Уильям Барр, который являлся тогда министром юстиции и генеральным прокурором США. Барр подчеркнул, что стрельба была террористическим актом.

В исковом заявлении подчеркивается, что аш-Шамрани рассказал другим саудовским военнослужащим на базе о намерениях открыть стрельбу, но они не приняли мер. Они также якобы были осведомлены о том, что аш-Шамрани незаконно покупал и хранил огнестрельное оружие.

Пострадавшие и родственники добиваются того, чтобы власти королевства выплатили компенсацию, размер которой определит суд.