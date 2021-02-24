В Америке, Африке и Европе отмечается резкое снижение смертности из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала тенденцию к снижению числа летальных исходов из-за коронавируса в мире, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованным в среду данным, с 15 по 21 февраля количество умерших пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, сократилось на 20% по сравнению с предыдущей неделей.

Наиболее заметным оказалось снижение этих показателей в регионе Северной и Южной Америки (на 23%), в Африке (20%) и Европе (19%).

Всего в мире, по данным ВОЗ, за период пандемии умерли более 2,47 млн заразившихся.