В Америке, Африке и Европе отмечается резкое снижение смертности из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала тенденцию к снижению числа летальных исходов из-за коронавируса в мире, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно опубликованным в среду данным, с 15 по 21 февраля количество умерших пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, сократилось на 20% по сравнению с предыдущей неделей.
Наиболее заметным оказалось снижение этих показателей в регионе Северной и Южной Америки (на 23%), в Африке (20%) и Европе (19%).
Всего в мире, по данным ВОЗ, за период пандемии умерли более 2,47 млн заразившихся.
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