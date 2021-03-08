Верховный суд США отклонил последнюю апелляцию Трампа по итогам выборов

Верховный суд США отклонил в понедельник последнюю апелляцию бывшего президента Дональда Трампа по поводу пересмотра результатов прошедших в стране в ноябре прошлого года выборов, на которых он проиграл нынешнему главе государства Джо Байдену. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Верховная инстанция отклонила апелляцию, касавшуюся пересчета голосов в штате Висконсин, где Трамп получил примерно на 20 тыс. голосов меньше, чем Байден. Это была последняя из трех апелляций по итогам выборов, поданных Трампом в конце своего президентского срока. Судьи отвергли ее без дополнительных пояснений.

До этого, 22 февраля, суд отклонил еще две аналогичные апелляции Трампа, одна из которых также касалась Висконсина, а другая - итогов выборов в штате Пенсильвания.

Ранее Верховный суд отклонил поддержанный действующим президентом иск генпрокурора штата Техас Кена Пакстона с просьбой признать недействительными итоги выборов в штатах Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. По мнению истца, в этих колеблющихся штатах, за которые шла ожесточенная борьба между Трампом и Байденом, не соблюдали нормы, касающиеся обработки избирательных бюллетеней, в том числе присланных по почте.

Трамп и его сторонники после выборов многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия республиканца не имели успеха, иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США. 20 января состоялась инаугурация нового президента США Джо Байдена.