Байден примет в Вашингтоне президента Южной Кореи во второй половине мая
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин посетит с визитом Вашингтон во второй половине мая. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Президент США Джо Байден ждет с нетерпением встречи в Белом доме с президентом Республики Корея во второй половине мая, мы по-прежнему работаем над определением конкретной даты", - сказала она.
По словам Псаки, визит был заложен в рамках проходивших в Сеуле переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран, а также в ходе состоявшихся 2 апреля консультаций помощника президента США по нацбезопасности с коллегами из Южной Кореи и Японии. Визит "подчеркнет союз, долгосрочные отношения и дружбу" между двумя странами.
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