В Техасе подали прошение о посмертном помиловании Джорджа Флойда по делу о наркотиках

Адвокат в американском штате Техас Эллисон Мэтис подала от имени семьи афроамериканца Джорджа Флойда ходатайство о его посмертном помиловании по уголовному делу 2004 года о хранении наркотиков. Об этом в понедельник сообщил телеканал KHOUКей-эйч-оу-ю, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Флойд был арестован в Техасе в феврале 2004 года за распространение наркотиков после проведения спецоперации, в которой участвовал полицейский Джеральд Гоинс. Флойд тогда признал свою вину и провел 10 месяцев в тюрьме. По мнению Мэтис, обвиняемый пошел на это, чтобы избежать более сурового наказания, также он осознавал, что в суде примут во внимание показания Гоинса, а не его. Позднее этот полицейский был обвинен в убийстве невинных людей в ходе рейда. Следователи также выяснили, что Гоинс давал ложные показания в рамках своих дел на протяжении всей карьеры. После того как эти факты вскрылись, было пересмотрено множество дел с его участием.

Для удовлетворения ходатайства дело Флойда должен пересмотреть совет штата, занимающийся вопросами помилований и условных освобождений, затем оно попадет на подпись губернатору Техаса Грэгу Эбботту. Прошение Мэтис поддерживает и прокуратура штата. "Флойд был осужден только лишь на основании слов Джеральда Гоинса, полицейского, которому мы больше не можем верить. Мы полностью поддерживаем ходатайство о том, чтобы губернатор теперь помиловал Джорджа Флойда по этому делу", - приводит телеканал слова прокурора округа Харрис Кима Огга.