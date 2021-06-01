Глава Пентагона не согласен с критикой его подхода к набору в ВС США

Министр обороны США Ллойд Остин не согласен с критикой его подхода к набору в Вооруженные силы США и считает, что на таких заявлениях могут спекулировать противники Вашингтона, в число которых он включил Россию и Китай, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ведущая телеканала CNN поинтересовалась в понедельник у Остина, согласен ли он с критиками нынешнего руководства Пентагона, которые считают, что его либеральный подход к набору военнослужащих грозит уязвимостью американских ВС. "Они [ВС США] не являются уязвимыми и никогда не будут таковыми, - указал глава оборонного ведомства. - Я считаю, что наши противники, в том числе китайцы и русские, стремятся спекулировать на подобных заявлениях".

При этом Остин подчеркнул, что в работе на посту главы Пентагона он старается не ориентироваться на критику из-за рубежа. "Я сконцентрирован и буду сконцентрирован на защите этой страны [США]", - подчеркнул Остин.

Ранее некоторые американские консервативные политики и СМИ выступили с критикой военного руководства страны при администрации президента США Джо Байдена. Поводом для этого стала серия видеороликов, призывающих к поступлению в ряды ВС США, в которых среди прочего затрагиваются вопросы, касающиеся ЛГБТ-сообщества. Кроме того, критике американское руководство подвергалось за намерение увеличить в рядах ВС число женщин, а также за решение отменить введенные предыдущей администрацией ограничения на службу в американских ВС трансгендеров - людей, считающих себя представителями другого пола, нежели тот, к которому они принадлежат с рождения.