В Пентагоне заявили, что противники США обладают большим арсеналом гиперзвуковых ракет

Противники США создают новый потенциал и располагают значительным арсеналом гиперзвуковых ракет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил заместитель директора по гиперзвуковым разработкам в отделе научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Пентагона Майкл Уайт, выступая в ходе видеоконференции вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

"Наши противники имеют значительный запас баллистических ракет, они развивают значительный запас гиперзвуковых ракет", - сказал он. Уайт дал понять, что США отстают в вопросе возможных запусков таких вооружений по оперативным характеристикам. "Мы развиваем гиперзвуковую систему, чтобы гарантировать способность контролировать временные рамки противостояния, что необходимо для сдерживания будущего конфликта", - добавил представитель Пентагона.