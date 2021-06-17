Байден одобрил идею признать день отмены рабства федеральным праздником

Президент США Джо Байден поддержал выдвинутую рядом законодателей инициативу признать федеральным праздником День освобождения рабов в стране, который отмечается 19 июня. Об этом сообщил в четвер соответствующий законопроект", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В связи с этим президент и вице-президент [Камала Харрис] выступят с речами в Восточной комнате Белого дома", - отмечается в заявлении.

Во вторник члены Сената Конгресса США единогласно одобрили проект закона, закрепляющий статус федерального праздника за днем отмены рабства. На следующий день этот документ утвердила Палата представителей. Как подчеркнуло в четверг агентство Associated Press (AP), из 429 проголосовавших конгрессменов только 14 выступили против, и все они - республиканцы. "Наши федеральные праздники отражают важнейшие вехи в истории страны, и отмена рабства - одна из таких вех", - приводит AP слова члена Палаты представителей от штата Нью-Йорк Кэролин Мэлони.

Газета The Washington Post напомнила, что аналогичный проект закона демократы пытались провести через Конгресс в июле прошлого года, но тогда сенатор-республиканец Рон Джонсон заблокировал голосование, аргументировав это тем, что лишний выходной день для госслужащих будет обходиться казне в $600 млн в год. В качестве вариантов выхода из ситуации он предложил исключить из списка федеральных праздников День Колумба (отмечается во второй понедельник октября) или сделать день отдыха 19 июня неоплачиваемым. Во вторник Джонсон заявил, что на этот раз возражать не будет, хотя сомнения в необходимости еще одного федерального праздника - 11-го по счету - у него остались. День освобождения уже отмечают на своем уровне 49 из 50 штатов, за исключением Гавайев, а также федеральный округ Колумбия.

Конец рабству в США положил 16-й президент Авраам Линкольн (1809-1865): он издал 1 января 1863 года прокламацию об освобождении рабов. Документ, однако, из-за сопротивления южных штатов не вступил в силу де-факто до окончания Гражданской войны в США (1861-1865). В декабре 1865 года была принята 13-я поправка к Конституции, фактически отменившая рабство на всей территории страны.

19 июня 1865 года прокламация об освобождении рабов была оглашена в Техасе. Он был последним из Конфедерации южных штатов, где это произошло.