США продлили режим сакций в отношении КНДР еще на год

Президент США Джо Байден продлил еще на год режим односторонних американских санкций в отношении КНДР. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют документы, обнародованные в понедельник пресс-службой Белого дома.

Речь идет о продлении так называемого режима чрезвычайного положения в отношении Пхеньяна, который предусматривает сохранение рестрикций, введенных на основании целого ряда президентских указов, подписанных в 2008, 2010, 2011, 2015, 2016 и 2017 годах.

Принятые тогда Вашингтоном меры были нацелены, в частности, на предотвращение распространения Пхеньяном оружия массового уничтожения и средств его доставки.