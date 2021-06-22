США продлили режим сакций в отношении КНДР еще на год
Президент США Джо Байден продлил еще на год режим односторонних американских санкций в отношении КНДР. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют документы, обнародованные в понедельник пресс-службой Белого дома.
Речь идет о продлении так называемого режима чрезвычайного положения в отношении Пхеньяна, который предусматривает сохранение рестрикций, введенных на основании целого ряда президентских указов, подписанных в 2008, 2010, 2011, 2015, 2016 и 2017 годах.
Принятые тогда Вашингтоном меры были нацелены, в частности, на предотвращение распространения Пхеньяном оружия массового уничтожения и средств его доставки.
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