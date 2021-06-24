Глава пограничной службы США покидает свой пост

Начальник Службы пограничного контроля США Родни Скотт уходит в отставку в рамках финальных изменений в структуре руководства ведомства. Об этом сообщил в среду телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает телеканал, Скотт разместил на своей странице в Facebook сообщение о том, что он получил письмо о новом назначении, которое предоставляет получателю возможность сменить место службы, уйти в отставку или уволиться, и добавил, что останется на своей нынешней должности около 60 дней.

Ожидается, что заместитель начальника Рауль Ортис займет его должность на временной основе. Ранее предполагалось, что Скотт, занявший пост главы в феврале 2020 года, уйдет в отставку после президентских выборов.

В период руководства Скотта число несовершеннолетних, пересекших границу США и Мексики без сопровождения взрослых, стало рекордным. Это привело к перегрузке приграничных объектов, большому скоплению людей и детям, ожидающим размещения в центрах для содержания.

Администрация президента США Джо Байдена в последнее время подвергается жесткой критике в свете нарастающего притока людей, которые незаконно пытаются проникнуть в США из Мексики. Политические оппоненты, в частности, утверждают, что происходящее стало следствием слишком мягкого подхода нового главы Белого дома к нелегальной иммиграции. Кроме того, американские власти критикуют за то, что несовершеннолетних нелегальных мигрантов нередко содержат в условиях, которые не подходят для детей.