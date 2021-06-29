Силы США в Сирии вели огонь в порядке самообороны после ракетных запусков
Силы США вели артиллерийский огонь в ответ на обстрел военной базы в провинции Дейр-эз-Зор, сообщил официальный представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто. Соответствующая запись была размещена в понедельник на его странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Вооруженные силы США в Сирии, находясь под реактивным обстрелом, действовали в порядке самообороны и вели <...> артиллерийский огонь по пусковым позициям", - говорится в сообщении. Других подробностей пока не приводится.
Лента новостей
Глава МИД России и Верховный комиссар ООН обсудили вопрос возвращения беженцев на освобождённые земли Азербайджана
День карусельной лошадки в Баку с победителем "Евровидения" - от рыцарских турниров до аттракциона 50-х с одноколесным мотоциклом (ФОТО)
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Ичери шехер и Гобустан – Испанией. Почему ноги актрисы запретили снимать в знаменитом фильме? (ВИДЕО, ФОТО)
В Кыргызстане разработали сервис для получения электронного сертификата о вакцинации против COVID-19
ОАЭ участвуют во втором заседании Глобального партнерства по финансовой интеграции G20 Finance Track
Грузия увеличила импорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности из Турции более чем наполовину