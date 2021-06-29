Силы США в Сирии вели огонь в порядке самообороны после ракетных запусков

Силы США вели артиллерийский огонь в ответ на обстрел военной базы в провинции Дейр-эз-Зор, сообщил официальный представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто. Соответствующая запись была размещена в понедельник на его странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вооруженные силы США в Сирии, находясь под реактивным обстрелом, действовали в порядке самообороны и вели <...> артиллерийский огонь по пусковым позициям", - говорится в сообщении. Других подробностей пока не приводится.