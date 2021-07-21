Средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года
Средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года. Это самое значительное снижение годичного показателя после Второй мировой войны. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду агентство AP.
Главная причина снижения - пандемия коронавируса, отметили специалисты Центров. В 2020 году умерли 3,3 млн американцев, и 11% смертей были вызваны COVID-19. 80% умерших от коронавируса в прошлом году составили люди в возрасте старше 65 лет.
В прошлом году ожидаемая средняя продолжительность жизни в США составила 77 лет и четыре месяца. Для женщин - 80 лет и два месяца (снижение показателя примерно на год), для мужчин - 74 года и шесть месяцев (снижение почти на два года).
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