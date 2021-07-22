В Госдепе сообщили, что эвакуации из Афганистана в США ожидают более 20 тысяч человек

Свыше 20 тыс. человек ожидают эвакуации из Афганистана в США по специальной иммиграционной программе. Об этом сообщил в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Общее число заявителей по этой программе - более 20 тыс.", - сказал он, уточнив, что половина из них еще даже "не миновала начальные стадии процесса оформления". Дипломат добавил, что не в курсе, откуда у американских СМИ появились сведения о большем числе афганцев, которых должны эвакуировать в Соединенные Штаты.

Согласно распространенной ранее информации, США выдали уже 2,5 тыс. специальных иммиграционных виз афганцам, сотрудничавшим с американскими военными. Эвакуируемые лица будут временно размещены на базе Форт-Ли в штате Вирджиния.