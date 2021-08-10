В США прошли испытания обновленных ракет для комплекса Patriot

США 10 августа 2021 04:35 (UTC+04:00)
В США прошли испытания обновленных ракет для комплекса Patriot

Корпорация Lockheed Martin на своем полигоне в штате Нью-Мексико провела успешные испытания модернизированных управляемых ракет PAC-3 MSE для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщила пресс-служба корпорации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что этот вид ракет, а также другую модель под названием PAC-3 CRI изъявили желание приобрести 14 стран. В июне Госдепартамент одобрил продажу Кувейту систем PAC-3 MSE с сопутствующим оборудованием и последующим обслуживанием на сумму $800 млн.

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