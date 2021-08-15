США направили в Гаити спасателей и медицинские принадлежности
Власти США направили в Гаити, где в субботу произошло мощное землетрясение, поисково-спасательную команду в составе 65 человек, а также специализированное оборудование и медицинские принадлежности.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в Twitter глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.
"По запросу правительства Гаити USAID направило поисково-спасательную команду, которая присоединится к нашей команде реагирования", - написала она.
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