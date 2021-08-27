Республиканцы выступают с призывами к отставке или импичменту Байдена из-за Афганистана

Несколько влиятельных членов Республиканской партии США, в том числе законодатели, выступили с призывами к отставке или импичменту президента страны демократа Джо Байдена на фоне теракта в Кабуле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Стоит ли Байдену уйти в отставку или быть снятым [с должности] за то, как он справляется [с ситуацией в] Афганистане? Да. Но это оставило бы нас с [вице-президентом] Камалой Харрис, что в десять раз хуже", - написала у себя в Twitter Никки Хейли, занимавшая в администрации предыдущего президента США Дональда Трампа должность постпреда при ООН (2017 - 2018 гг.).

"Если президента Трампа можно было подвергнуть процедуре импичмента из-за телефонного звонка, то пришло время для импичмента в отношении Байдена из-за грубой халатности в Афганистане. <...> Время для расследования и определения виновных будет позже, но нам нужен новый верховный главнокомандующий сейчас! Руководство, которое вовлекло нас в это, не обладает компетенцией и волей для того, чтобы вытащить нас [из этого]", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter конгрессмена Ронни Джексона (от штата Техас).

"Джо Байден должен взять на себя ответственность и уйти в отставку. Мы должны обеспечивать безопасность наших военных и защищать нашу страну", - написал в свою очередь в Twitter член Палаты представителей Конгресса Грег Стьюби (от штата Флорида).

"Администрация Байдена подвела американцев еще на одном фронте. Теперь американцы погибли из-за неудач этой администрации. Этому нет прощения. Я призываю президента Байдена, госсекретаря [Энтони] Блинкена и председателя Комитета начальников штабов ВС генерала [Марка] Милли к отставке", - сказано в публикации в Twitter конгрессмена Майкла Клауда (от Техаса). Как отмечает телеканал Fox News, с резкой критикой в адрес Байдена выступил и ряд других членов Республиканской партии.