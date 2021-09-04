Власти городов США фиксируют рост кибератак с использованием вирусов-вымогателей

США 4 сентября 2021 19:47 (UTC+04:00)
Власти городов США фиксируют рост кибератак с использованием вирусов-вымогателей

Компьютерные сети муниципальных властей США с 2016 года понесли урон от свыше 400 кибератак с использованием вирусов-вымогателей, и их количество только растет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The Washington Post.

По оценке издания, подобные хакерские атаки "стали бедствием для органов местного самоуправления" США. Власти ограничены в бюджетных средствах, но вынуждены платить миллионы долларов в качестве выкупа вымогателям, а также на восстановление и модернизацию компьютерных систем. Хотя с 2016 года удалось официально зафиксировать более 400 такого рода атак, их реальное количество может оказаться гораздо больше, отмечает издание. По его оценке, городские власти стараются экономить на своей кибербезопасности, облегчая задачу хакерам.

Вирусы-вымогатели полностью блокируют компьютерную систему, пока органы местного самоуправления не выплатят преступникам необходимую сумму, но многие не соглашаются и пытаются восстановить утраченные данные. Кибератаки мешают властям оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, задерживают выплату пособий на несколько недель и месяцев даже после внесения выкупа, отмечает газета.

В публикации приводится пример Нового Орлеана (штат Луизиана), где сотрудники органов власти с декабря 2019 года по февраль 2020 года работали практически без выходных, чтобы восстановить свою компьютерную сеть после масштабной атаки. Нанесенный ущерб превышал $5 млн. Ликвидация последствий кибератаки на системы местного самоуправления Атланты (штат Джорджия) в 2018 году обошлась в $17 млн, а Балтимора (штат Мэриленд) в 2019 году - в $18 млн. Размер ущерба, подчеркивает издание, в последние годы увеличивается, так как вымогатели повышают размер выкупа.

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