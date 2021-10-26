Два человека погибли в результате стрельбы в торговом центре в США (Обновлено)

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в торговом центре города Бойсе (американский штат Айдахо). Об этом представитель местного полицейского управления заявил в понедельник на пресс-конференции, трансляция которой велась в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент у нас есть информация о том, что пострадали по меньшей мере шесть человек", - указал он, отметив, что среди них один полицейский. "К сожалению, два человека погибли", - заявил представитель полиции, пояснив, что раненый правоохранитель не входит в их число.

Подозреваемый в стрельбе задержан. Представитель полиции подчеркнул, что у правоохранителей нет оснований полагать, что у него были сообщники. Расследованием инцидента совместно с местной полицией занимаются сотрудники Федерального бюро расследований США и Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

01:20 (GMT+4) Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре города Бойсе (штат Айдахо). Соответствующее заявление опубликовано в понедельник в Twitter полицейского управления города, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сообщается о нескольких пострадавших. Правоохранители уточнили, что им удалось задержать в связи с инцидентом одного человека. При этом не уточняется, идет ли речь о стрелке.