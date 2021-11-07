Суд в США приостановил требование об обязательной вакцинации в крупных компаниях

США 7 ноября 2021 02:33 (UTC+04:00)
Суд в США приостановил требование об обязательной вакцинации в крупных компаниях

Федеральный апелляционный суд Нового Орлеана (штат Луизиана) в субботу приостановил действие распоряжения администрации США, предусматривающее введение требований по вакцинации от COVID-19 в насчитывающих 100 или более сотрудников компаний, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По сообщению Bloomberg, такое решение суд принял, получив иски от десятков компаний. Также против обязательной вакцинации выступили прокуратуры Техаса, Луизианы, Юты и Южной Каролины.

В суде потребовали от администрации США не позже понедельника предоставить пояснения к своему решению.

В апелляционном суде мотивировали такой шаг тем, что истцы "дали основания полагать, что могут быть серьезные опасения по поводу законности принятых мер и соответствия их конституции". По версии истцов, исполнительная власть США не имеет права обязывать сотрудников к вакцинации, а в случае отказа от прививки - по сути, - лишать их работы.

Американские СМИ отмечают, что такой поворот событий - сильный удар по президенту США Джо Байдену и его стратегии по борьбе против пандемии COVID-19.

Ранее в ноябре Белый дом объявил, что с 4 января 2022 года обязательная вакцинация будет касаться сотрудников компаний, насчитывающих от 100 человек. Сотрудники, не желающие прививаться, должны будут минимум раз в неделю в обязательном порядке проходить тестирование на коронавирус.

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