США и Япония начали консультации по решению проблемы перепроизводства стали

США и Япония начинают консультации, направленные на решение проблемы избытка мощностей в секторе производства стали и алюминия. Об этом сообщил в пятницу американский Минторг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министр торговли Джина Раймондо и представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай объявили сегодня о начале консультаций с Японией для решения проблемы избыточных мощностей в производстве стали и алюминия", - говорится в сообщении. Как подчеркивается в пресс-релизе, в Вашингтоне обеспокоены тем, как "избыток нерыночных производственных мощностей в мире, связанный в основном с Китаем", сказывается на американской промышленности.

"Эти консультации [с Японией] представляют собой возможность продвигать высокие стандарты, реагировать на общие проблемы, в том числе на изменение климата, а также привлекать к ответственности страны, такие как Китай, которые" якобы поддерживают нерыночные меры и практики, добавили в Минторге. В рамках переговоров, в частности, будет обсуждаться вопрос введенных в 2018 году американских пошлин на сталь и алюминий из Японии.