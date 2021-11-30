Республиканцы заблокировали проект оборонного бюджета США на 2022 год

Республиканцы заблокировали дальнейшее прохождение проекта оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, который, в том числе, включает в себя санкции против России, передает Trend со ссылкой на РБК.

Так, для перехода проекта оборонного бюджета на сумму в примерно $770 млрд на следующий этап рассмотрения в Сенате были необходимы 60 голосов. Однако «за» проголосовали 45 сенаторов, «против» высказался 51.

«Республиканцы просто заблокировали закон, направленный на поддержку наших войск, поддержку наших семей, для безопасности американцев. Дисфункция республиканцев снова подорвала двухпартийный прогресс», — сообщил после заседания лидер сенатского большинства от Демпартии Чарльз Шумер.

Издание также уточнило, что единственным республиканцем, проголосовавшим вместе с демократами за продвижение законопроекта стала сенатор от штата Мэн Сьюзан Коллинз.