В США мужчина выпрыгнул из движущегося самолета

Мужчина выпрыгнул из самолета, ехавшего к одному из выходов в международном аэропорту Феникс Скай-Харбор в штате Аризона, США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление авиакомпании Southwest Airlines, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Инцидент произошел на рейсе 4236, летевшего из Колорадо-Спрингс.

«По предварительным данным, в то время, как самолет двигался к одному из выходов для прибывающих пассажиров, находящийся на борту пассажир вышел из самолета через люк в хвостовой части [воздушного судна]», - сказал представитель Southwest Airlines Дэн Лэндсон.

После этого капитан остановил самолет и уведомил авиационно-диспетчерскую службу, отметил он. Мужчина упал на взлетно-посадочную полосу и повредил ногу.

По словам Тодда Келлера, представителя расположенной в аэропорту пожарной части, он дошел до их здания и заперся в одной из комнат.

«Через несколько минут пожарные смогли уговорить мужчину открыть дверь, где его затем осмотрели, оказали необходимую помощь и доставили в местную больницу с травмой нижней конечности», — уточнил Келлер.