ВМС США задержали следовавшее из Ирана судно с компонентами взрывчатки

Военно-морские силы (ВМС) США заявили о перехвате следовавшего из Ирана судна, на борту которого обнаружили химикаты для изготовления взрывчатки. Об этом сообщают американские ВМС, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

По информации ВМС США, перехваченное судно уже ранее задерживали в феврале 2021 года у берегов Сомали. Тогда на нем нашли оружие, в том числе "тысячи" АК-47, снайперских винтовок, противотанковых гранатометов и другое оружие.

Задержанное судно перехватили ракетный эсминец USS Cole и патрульный корабль прибрежного действия USS Chinook. Оно не имело государственной принадлежности, следовало из Ирана в водах за пределами любых стран по маршруту, который ранее многократно использовали для доставки оружия повстанцам-хуситам из движения "Ансар Аллах" в Йемен.

Также известно, что при проверке и обыске на подозрительном судне нашли 40 тонн химического соединения, которое применяется в сельском хозяйстве, а также используется в качестве прекурсора взрывчатых веществ.

Задержанное судно перехватили 18 января в Оманском заливе.