Байдену предрекли импичмент по состоянию здоровья

Демократическая партия США может утратить свое незначительное большинство в обеих палатах Конгресса после ноябрьских промежуточных выборов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил президент Американского университета в Москве, политолог Эдуард Лозанский, сообщает Trend.

Специалист отметил, что это усложнит и без того непростую ситуацию, в которой оказался президент США Джо Байден из-за растущего недовольства его политикой. «Если это [потеря демократами большинства в Конгрессе] произойдет, то практически сразу начнутся попытки импичмента, включая как предлог неспособность президента выполнять свои функции по состоянию здоровья», — предрек Лозанский.

По его словам, вице-президент Камала Харрис не сможет чем-то помочь Байдену, поскольку ее рейтинги еще ниже, чем у американского лидера. Политолог напомнил, что на этом фоне в СМИ даже появились спекуляции о возможном возвращении Хилари Клинтон в большую политику. Кроме того, обсуждается сценарий, при котором Дональд Трамп сможет избраться в палату представителей Конгресса США, где впоследствии займет пост спикера, став третьим человеком в стране.