США пригрозили Северной Корее мощным ответом в случае нового ядерного испытания

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон даст мощный ответ Пхеньяну в случае проведения КНДР нового ядерного испытания. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", он сообщил на брифинге.

Как рассказал помощник президента, США продолжают следить и реагировать на проводимые Северной Кореей ракетные испытания, которые, по его словам, только привели к укреплению их альянса с Южной Кореей и Японией.

«Мы также очень внимательно следим за сохраняющейся возможностью проведения [КНДР – прим. ред.] ядерного испытания, которое также повлечет за собой наш мощный ответ», — отметил он.

Салливан также добавил, что США открыты для дипломатического взаимодействия с КНДР, но пока не получили от нее ответа на призывы к диалогу.