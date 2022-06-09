США разместили в Тихом океане стратегические бомбардировщики B-1B Lancer

ВВС США перебросили на авиабазу, расположенную на острове Гуам в Тихом океане, стратегические бомбардировщики B-1B Lancer. Об этом сообщает издание Donga.com, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Отмечается, что самолеты должны усилить позиции Вашингтона перед предстоящими ядерными испытаниями Северной Кореи.

«По-видимому, это предупреждение, что эти самолеты будут немедленно развернуты на Корейском полуострове, если Северная Корея попытается совершить ядерную провокацию», — отмечает издание.

Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе заявило, что развертывание бомбардировщиков B-1B было выполнено в качестве обучения. Также сообщается, что самолеты присоединились к совместным учениям с истребителями F-15 ВВС Японии.