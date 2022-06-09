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США разместили в Тихом океане стратегические бомбардировщики B-1B Lancer

США Материалы 9 июня 2022 06:39
США разместили в Тихом океане стратегические бомбардировщики B-1B Lancer

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ВВС США перебросили на авиабазу, расположенную на острове Гуам в Тихом океане, стратегические бомбардировщики B-1B Lancer. Об этом сообщает издание Donga.com, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Отмечается, что самолеты должны усилить позиции Вашингтона перед предстоящими ядерными испытаниями Северной Кореи.

«По-видимому, это предупреждение, что эти самолеты будут немедленно развернуты на Корейском полуострове, если Северная Корея попытается совершить ядерную провокацию», — отмечает издание.

Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе заявило, что развертывание бомбардировщиков B-1B было выполнено в качестве обучения. Также сообщается, что самолеты присоединились к совместным учениям с истребителями F-15 ВВС Японии.

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