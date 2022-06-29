Водители Uber и Lyft переходят на Tesla из-за роста цен на бензин в США

В США некоторые водители сервисов Uber и Lyft в США стали брать в аренду или покупать электромобили Tesla, придя к выводу, что это будет более прибыльным вариантом на фоне растущих цен на бензин, пишет The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Средняя цена за галлон бензина в США в июне превысила $5, достигнув исторического максимума с начала подсчетов, согласно данным Американской автомобильной ассоциации (ААА). При этом цены продолжают расти, и разница в стоимости содержания традиционных автомобилей по сравнению с электромобилями становится все очевиднее, пишет газета.

Переход на электромобили позволяет водителям не только сократить расходы, но также дает дополнительные возможности для заработка. Так, некоторые водители говорят, что клиенты охотнее оставляют чаевые, когда едут в Tesla.

По данным приложения Gridwise, помогающего водителям управлять своими поездками, количество водителей сервисов такси и служб доставки, которые решили пересесть на Tesla, подскочило примерно в 2,9 раза в мае по сравнению с прошлым июнем.