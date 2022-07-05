Байден пообещал не сдаваться в борьбе с вооруженным насилием в США

Президент США Джо Байден заявил, что не собирается сдаваться в борьбе с «эпидемией» вооруженного насилия в стране. Как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ру", его слова приводит пресс-служба Белого дома.

Комментируя стрельбу, произошедшую в Чикаго в День Независимости, американский лидер назвал случившееся «бессмысленным вооруженным насилием» и напомнил, что недавно он подписал первый за почти тридцать лет крупный двухпартийный закон о изменении правил оборота огнестрельного оружия.

«Предстоит еще много работы, и я не собираюсь отказываться от борьбы с эпидемией вооруженного насилия», — подчеркнул Байден.

Он также рассказал, что пообщался с местными властями и предложил им поддержку федеральных сил.

4 июля во время парада в честь Дня независимости США в городе Хайленд-Парк, пригороде примерно в 40 километрах к северу от Чикаго произошла стрельба. В результате погибли шесть человек и еще 31 получили ранения. Местные власти рассказали, что парад был отменен, а также посоветовали местным жителям избегать центра города.

Власти подозревают, что огонь открыл 22-летний Роберт «Бобби» Кримо. По их словам, мужчина живет в том же районе, где произошла стрельба. В настоящее время он находится на свободе. Правоохранители предупредили, что он «вооружен и опасен».