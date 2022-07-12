NASA впервые показало сделанный с помощью телескопа James Webb снимок (ФОТО)

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) в понедельник продемонстрировало на своем сайте первый снимок, сделанный в научных целях с помощью телескопа James Webb ("Джеймс Уэбб"), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В заявлении американского космического ведомства говорится, что речь идет "о самом глубоком и четком на сегодняшний день инфракрасном снимке далекой Вселенной". Как отметил глава НАСА Билл Нельсон, на снимке запечатлена "маленькая частичка Вселенной". "Мы заглядываем более чем на 13 млрд лет назад", - добавил он. "Свет движется со скоростью 186 000 миль в секунду (299 792 458 м/с), и этот свет от одной из тех маленьких точек, который вы видите, путешествовал более 13 млрд лет", - сказал Нельсон, выступая в Белом доме.

Как заверил директор космического ведомства, снимки, которые будут делать с помощью телескопа, позволят получать данные о "химическом составе атмосфер планет". По словам Нельсона, на основе этой информации специалисты смогут сделать выводы относительно того, "пригодны ли данные планеты для жизни".

Президент США Джо Байден назвал телескоп "новым окном в историю нашей Вселенной". По его словам, опубликованный снимок позволяет увидеть "первый проблеск света сквозь это окно". В НАСА сообщили, что во вторник представят "полный набор первых полноцветных снимков", сделанных с помощью James Webb.

Телескоп в декабре 2021 года был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя Ariane 5 ("Ариан-5"). Запуск состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане. Телескоп является совместным проектом НАСА, Европейского космического агентства и Канадского космического агентства.

На обсерватории установлено зеркало диаметром 6,5 м - самое крупное из когда-либо выводившихся на орбиту. С помощью James Webb будут изучать древнейшие во вселенной звезды и галактики, сформировавшиеся после Большого взрыва, а также искать потенциально пригодные для жизни планеты. Расчетный срок его эксплуатации - 10 лет.