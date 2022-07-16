Байден сообщил, что стороны договорились по острову Тиран в Красном море

Заинтересованные стороны достигли договоренностей по острову Тиран в Красном море, миротворцы с него выводятся. Об этом сообщил президент США Джо Байден, выступая в пятницу перед журналистами в Джидде по итогам переговоров с руководством Саудовской Аравии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы заключили историческую сделку, чтобы превратить горячую точку в сердце войн на Ближнем Востоке в район мира. Международные миротворцы, в том числе американские войска, покинут остров Тиран в Красном море, на котором они размещались более 40 лет - с момента [подписания] Кэмп-Дэвидских соглашений [от 1978 года]", - сказал Байден. По его словам, "благодаря нынешнему прорыву этот остров будет открыт для туризма и экономического развития при сохранении всех необходимых договоренностей в сфере безопасности и свободы судоходства всех сторон, включая Израиль".

Кроме того, Байден напомнил, что Саудовская Аравия объявила в пятницу об открытии своего воздушного пространства "для всех гражданских авиакомпаний" Израиля. "Это первый осязаемый шаг на пути, который, как я надеюсь, в конечном счете приведет к более широкой нормализации отношений [между Саудовской Аравией и Израилем]", - подчеркнул американский лидер.