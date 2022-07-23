У двух детей в США выявили заражение оспой обезьян

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили о двух случаях заражения оспой обезьян среди детей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, пишет Associated Press.

Чиновники отметили, что два заболевших ребенка проходят лечение. Предполагается, что они заразились от проживающих с ними родственников.

На этой неделе глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о том, что количество случаев заражения оспой обезьян в мире почти достигло отметки в 14 тысяч, они зафиксированы более чем в 70 странах. По его словам, большое количество случаев заражения этим видом оспы фиксируют в Европе, преимущественно у мужчин, которые вступали в однополые связи.

Оспа обезьян – редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы – тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

Ранее в ВОЗ заявляли, что ситуация с распространением вируса оспы обезьян среди людей не достигнет масштабов пандемии.