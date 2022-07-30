Рейтинг Байдена снизился до минимального показателя с инаугурации

Популярность президента США Джо Байдена среди американцев снизилась до нового минимального показателя с момента его инаугурации. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты исследования социологической службы Gallup, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно приведенным данным, работу Байдена на посту главы государства одобряют 38% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 59% участников опроса. Остальные не дали ответа.

Как отмечают исследователи, это самый низкий рейтинг Байдена, зафиксированный при проведении опросов Gallup с момента его состоявшейся в январе 2021 года инаугурации. "Уровень одобрения работы президента Джо Байдена впервые упал ниже 40%, он находится теперь на новом для него [Байдена] минимальном показателе - 38%", - констатировали сотрудники социологической службы.

В феврале 2021 года рейтинг американского лидера составлял 57%, согласно результатам опросов Gallup. В течение последующих месяцев данный показатель постепенно снижался. Служба не приводит своего объяснения причин этого.

Данный опрос Gallup был проведен среди примерно тысячи совершеннолетних американцев по всей стране в период с 5 по 26 июля. Вопросы им задавали по телефону.

О снижении популярности американского лидера свидетельствуют и результаты многих других социологических исследований.