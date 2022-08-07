В США планируют снижать инфляцию за счет ухудшения здравоохранения и защиты климата

Сенат США рассматривает пакет инициатив по снижению инфляции на $400 млрд, сообщается на сайте верхней палаты Конгресса США, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

В частности, согласно законопроекту предполагается снизить государственные затраты на здравоохранение для граждан, а также по защите климата. Кроме того, Сенат хочет увеличить налоги для крупного бизнеса, в первую очередь, для крупнейших американских корпораций.

За счет повышения налогов и сокращения расходов планируется обеспечить необходимые для снижения инфляции средства. С инициативой подобных предложений выступила Демократическая партия.

Ранее основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск заявил, что рецессия в США может продлиться «пару лет» и оказаться достаточно мягкой.