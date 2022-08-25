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Байден заявил, что ФБР не предупреждало его об обысках в поместье Трампа

США Материалы 25 августа 2022 02:18 (UTC +04:00)
Байден заявил, что ФБР не предупреждало его об обысках в поместье Трампа

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Президент США Джо Байден заявил, что не получал никаких заблаговременных уведомлений о подготовке обысков ФБР в поместье бывшего главы государства Дональда Трампа Мар-а-Лаго, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

По его словам, ведомство не предоставило ему никакой информации о рейде в имении экс-президента США.

«У меня не было никакого заблаговременного уведомления. Никакого. Ноль. Ни единого», — заявил Байден.

Теорию о том, что президент США принимал непосредственное участие в организации обысков в поместье Трампа, активно продвигают республиканские политики и консервативные СМИ. По версии некоторых американских медиа, рейд на имение бывшего главы США связан с его возможным участием в президентских выборах 2024 года, а также предстоящим промежуточным голосованием в Конгрессе. При этом сам Трамп также отмечал, что считает обыски в своем поместье «политическим преследованием».

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