США выделяют $376 млн на борьбу с последствиями кризиса в Венесуэле

Соединенные Штаты приняли решение выделить дополнительную помощь в размере почти $376 млн, которая пойдет на борьбу с гуманитарными последствиями кризиса в Венесуэле. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты сегодня объявили о выделении почти $376 млн на новую гуманитарную помощь, необходимую для обеспечения нужд уязвимых жителей Венесуэлы в самой Венесуэле, венесуэльских беженцев и мигрантов, а также сообществ в регионе, которые щедро приняли их", - сказал он.

Отмечается, что после выделения этих средств общий объем помощи США по этой линии начиная с 2017 года достигнет объема в $2,7 млрд.