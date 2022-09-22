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США выделяют $376 млн на борьбу с последствиями кризиса в Венесуэле

США Материалы 22 сентября 2022 21:03 (UTC +04:00)
США выделяют $376 млн на борьбу с последствиями кризиса в Венесуэле

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Соединенные Штаты приняли решение выделить дополнительную помощь в размере почти $376 млн, которая пойдет на борьбу с гуманитарными последствиями кризиса в Венесуэле. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты сегодня объявили о выделении почти $376 млн на новую гуманитарную помощь, необходимую для обеспечения нужд уязвимых жителей Венесуэлы в самой Венесуэле, венесуэльских беженцев и мигрантов, а также сообществ в регионе, которые щедро приняли их", - сказал он.

Отмечается, что после выделения этих средств общий объем помощи США по этой линии начиная с 2017 года достигнет объема в $2,7 млрд.

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