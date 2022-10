Трамп подал в суд на CNN за клевету

Бывший президент США Дональд Трамп подал иск о клевете против телеканала CNN и потребовал возместить ущерб в $475 млн, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Телеканал не только подавал информацию об истце с негативной стороны и игнорировал всю позитивную информацию о нем, CNN стремился использовать свое огромное влияние в качестве якобы "надежного" источника новостей, чтобы опорочить истца в умах своих зрителей и читателей с целью нанести ему политическое поражение", - говорится в документе, который был направлен в федеральный суд штата Флорида.

Согласно иску, "кульминацией стало то, что CNN поставил себе в заслугу "устранение Трампа" на президентских выборах 2020 года".

Юристы Трампа в документе утверждают, что "подрывная кампания CNN, выражавшаяся в клевете и оскорблениях истца, в последние месяцы только усилилась, поскольку CNN опасается, что истец будет баллотироваться на пост президента в 2024 году".

Издание The Hill отмечает, что для того, чтобы доказать клевету, государственные чиновники и другие общественные деятели должны представить свидетельства того, что журналисты действовали с действительным злым умыслом или явным пренебрежением к истине в своих репортажах. На практике в США доказать такое очень сложно. Например, газета "The New York Times" за более чем 50 лет не проиграла ни одного дела о клевете.

Трамп ещё во время пребывания на посту президента критиковал те американские СМИ, которые считаются близкими к Демократической партии, и называл их "фейковыми новостями".